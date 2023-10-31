Специалист Минздрава рассказал, как защитить детей от вирусов

Поскольку «воротами» нашей дыхательной системы являются нос и горло, преобладают такие симптомы, как заложенность носа, насморк, боль в горле, ощущение зуда в горле, раздражение горла. При этом одним из первых симптомов можно считать кашель и чихание, являющиеся защитными рефлексами организма.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, такое мнение высказал эксперт Министерства здравоохранения педиатр Тарлан Эйюбов, отвечая на вопросы подписчиков на официальной странице министерства в Instagram.

По его словам, повышение температуры тела может наблюдаться в зависимости от природы вирусов, поражающих заболевание: «Например, при заражении риновирусами, принадлежащими к пикарновирусам, эти вирусы повышают иммунную активность только локально - в слизистой оболочке носа и горла, а при вызванных ими заболеваниях верхних дыхательных путей повышения температуры не наблюдается. Напротив, при заболеваниях, вызванных вирусами гриппа, характерно повышение температуры тела, так как в защиту включается вся защитная система организма».

Специалист также рассказал о том, как нужно одевать детей, чтобы снизить вероятность заболевания: «Плотная одежда приводит к нарушению терморегуляции тела ребенка, повышенному потоотделению. А в тонкой одежде будет происходить охлаждение тела. В обоих случаях снизится сопротивляемость организма вирусам и увеличится риск заболеть. Поэтому важно выбрать оптимальный вариант.

Что касается детских садов, школ и других закрытых учреждений, то реализация таких мер, как недопуск в учреждения детей с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей, в большинстве случаев не является необходимой и не имеет никакого значения. Потому что у человека, зараженного вирусом, симптомы заболевания в этот момент не проявляются. Для появления симптомов требуется некоторое время.

В медицине это называется «инкубационный период». В этот период признаков заболевания нет, период обычно длится 4-7 дней. Другими словами, ребенок заражается вирусом, вирус размножается в организме. То есть зараженный человек распространяет вирус вокруг, а симптомов нет. Через определенный промежуток времени (4-7 дней) количество вирусов в организме достигает такого уровня, что начинаются проявляться симптомы заболевания. Так что если симптомов нет, вы не будете знать, распространяет ли ребенок вирус или нет».

Эйюбов сообщил, что дети до 4-5 лет заражаются острыми респираторными вирусными заболеваниями до 10-12 раз в год и к этому надо быть готовым.