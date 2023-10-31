У «вагнеровцев» новый вожак

Павел Пригожин, сын бизнесмена Евгения Пригожина, назначен наследником частной военной компании «Вагнер», основанной его отцом. Информация об этом появилась на портале 59.ru, где представитель организации в Пермском крае подтвердил данное назначение.

Сообщается, что в настоящее время подразделение «Вагнер» вошло в структуру Росгвардии и теперь является ее частью. Представитель организации также уточнил, что ЧВК возобновила набор добровольцев, однако с определенным условием: «Берем только людей с гражданки, не из мест лишения свободы», — заявил собеседник издания 59.ru.

В соответствии с распространенной в некоторых Telegram-каналах информацией с каждым желающим стать участником ЧВК предполагается заключение контракта. Контракты готовы подписывать с гражданами в возрасте от 20 до 55 лет.