Под руководством президента Ильхама Алиева была достигнута великая победа не только в истории Азербайджана, но и в истории всего тюркского мира, заявил ректор Азербайджанского государственного экономического университета Герай Мусаев.

«Карабах, неотъемлемая часть Азербайджана, был освобожден от 30-летней армянской оккупации. Мы, являясь UNEC, предлагаем открыть филиал университета в Карабахе, чтобы способствовать превращению освобожденных от оккупации территорий в рай и восстановлению Карабаха.

В настоящее время филиалы UNEC действуют в Загатале, а также в Дербенте, Российской Федерации. Мы имеем богатый опыт и успешную модель образования в создании и управлении филиалами. Учитывая этот опыт, UNEC готов принять необходимые меры для создания филиала в Карабахе», - сказал Мусаев.