Милли Меджлис не понимает поступка западных коллег

В заявлении выражен решительный протест, озабоченность носящими провокационный характер действиями депутатов Европарламента Николаса Бая, Марион Маришаль и Винченцо Софо в связи с установлением прямых контактов с представителями бывшего сепаратистского режима, упразднивших свою структуру и бежавших из Карабахского региона Азербайджана.

«Ставшее тенденцией такое поведение европейских парламентариев не только неприемлемо, но и направлено на подрыв мирного процесса между Азербайджаном и Арменией на первом этапе. Эти деструктивные силы, преследуя свою выгоду, хотят снова втянуть наш регион в состояние войны и хаоса.

Мы требуем от руководства Европарламента не только дать соответствующую оценку этой подрывной деятельности в регионе, но и прекратить использование гуманитарных вопросов в политических и подрывных целях, а также не вмешиваться во внутренние дела южнокавказского региона, нанося вред мирному процессу», - подчеркивается в заявлении.