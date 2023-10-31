Убийство в Баку

1 ноября около 16:00 в поселке Шаган Хазарского района произошло убийство. Жертвой стал 52-летний мужчина, Джаваншир Абдуллаев.

По предварительным данным, преступление было совершено с использованием револьвера.

Полиция получила сообщение о происшествии и немедленно начала операцию по поиску и задержанию злоумышленника. Дополнительные подробности, включая возможные мотивы и обстоятельства убийства, на данный момент неизвестны. Расследование продолжается.