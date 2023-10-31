Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал чемпионата мира!

В Рас-эль-Хайма (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по мини-футболу.

Чуть позже определится наш соперник по четвертьфиналу. Это будет Болгария или Англия.

А точку в матче на последней 50-й минуте поставил Реван Керимов.

На 30-й минуте Мирмехти Рзаев открыл счет в матче. На 46-й минуте Эльвин Ализаде сделал счет 2:0. Примечательно, что Эльвин отпраздновал гол в стиле Криштиану Роналду.

В 1/8 финала наша команда со счетом 3:0 обыграла Португалию.

Сегодня начинается стадия плей-офф. В 1/8 финала сборная Азербайджана сыграет с Португалией. Встреча начнется в 18:30.

Победитель этого матча в четвертьфинале будет соперничать с сильнейшим в паре Болгария – Англия.

Напомним, сборная Азербайджана выиграла все три матча на групповой стадии. Были обыграны Ирак (2:0), Египет (4:1) и Кувейт (3:1).

В результате с 9 очками подопечные Эльшада Гулиева уверенно заняли в группе «G» 1-е место.

Португальцы выступали в группе «H» и стали там вторыми после Венгрии. Соотечественники Криштиану Роналду проиграли на старте венграм (0:1), но затем обыграли Сербию (3:2) и Ливию (4:0).

Возвращаясь к сборной Азербайджана, еще раз скажем, что она является действующим чемпионом Европы. Историческая победа была одержана в прошлом году. Для нашей команды это первый чемпионат мира.

Также стоит отметить, что соревнования по мини-футболу в отличие от футзала проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола.