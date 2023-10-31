Узбекистан борется с радикальным исламом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал поправки в законодательство, которые предусматривают введение административной ответственности за пропаганду многоженства, сообщает пресс-служба Министерства юстиции страны.

Теперь за распространение взглядов, идей или призывов сожительствовать с двумя или более женами грозит штраф от 15 до 30 базовых расчетных величин (от 405 долларов до 810 долларов) либо административный арест до 15 суток.

Документ также запрещает пропаганду дискриминации по признаку пола и нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность.

Мирзиёев также распорядился ввести штраф в размере от 405 до 810 долларов за ношение в общественных местах скрывающей лицо одежды, которая мешает распознаванию личности.