Предприниматели Ширвана обсудили вопросы газоснабжения

В поселке Гаджигахраманлы города Ширван был организован передвижной приемный пункт, на этот раз предназначенный для предпринимателей.

Заместитель начальника отдела газового баланса и отчетности объединения заявил о готовности выслушать предпринимателей.

Из более чем 20 участников акции только двое сообщили о проблемах, которые были связаны с восстановлением газовых счетчиков, направленных на госпроверку.

Остальные участники пожелали получить разрешение на использование нестандартных газовых устройств, установленных в теплицах. Руководители Сальянского регионального управления по эксплуатации газа и объединения заявили, что окончательное решение по этому вопросу будет принято после проведенного расследования.