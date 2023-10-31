В Азербайджане обнаружили тысячи армянских «подарков»

В октябре 2023 года на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана обнаружено 1 695 мин, сообщили в Агентстве Азербайджана по разминированию.

Согласно сообщению, с 1 по 31 октября обнаружено и обезврежено 928 противотанковых и 767 противопехотных мин, а также 8 537 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6687,4 гектара.