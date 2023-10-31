Шойгу дал обещание

Поясняя свои слова, российский министр сказал, что пришел к такому выводу в результате анализа работы российской системы ПВО. По его словам, только за октябрь на фронте уничтожено свыше 1 400 средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины, в том числе 37 самолетов и шесть ракет ATACMS.

Шойгу отметил, что количество сбитых самолетов почти в два раза превышает число «гарантировано обещанных» Украине F-16. «При такой работе нашей системы ПВО это примерно на 20 дней работы», — сказал министр, которого процитировал ТАСС.

О намерении передать Украине F-16 заявили уже Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия. Они получили соответствующее разрешение от США как страны-производителя. Количество истребителей назвала только Дания — 19. Шесть из них поступят на вооружение ВСУ уже к началу 2024 года. Нидерланды, которые располагают 42 самолетами, пока не определились, сколько смогут выделить Украине. Власти Норвегии обещали уточнить количество F-16 и сроки поставок позже. Бельгия сообщила, что передаст несколько истребителей в 2025 году.