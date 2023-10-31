Глава Минтруда о проделанной работе и планах на будущее

В Азербайджане и дальше будут расширяться широкомасштабные меры социальной поддержки семей шехидов и инвалидов войны. Об этом на состоявшемся в министерстве заседании коллегии заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Было отмечено, что после 44-дневной войны 103 тысячам членов семей шехидов и ветеранов войны назначено 115 тысяч социальных выплат. За этот период трудоустроено 20 тысяч человек.

Кроме того, расширена программа жилищного обеспечения, семьям шехидов и инвалидам войны передано более 5 300 квартир и частных домов. Лицам с ограниченными возможностями передано 324 автомобиля.

В рамках программы социальной поддержки 439 инвалидам войны предоставлено 458 единиц высокотехнологичных протезов, 2 тысячам инвалидов войны передано 44,6 тысячи реабилитационных средств.

Сахиль Бабаев, обративший внимание на масштабные инфраструктурные проекты, реализуемые на освобожденных от оккупации территориях, подчеркнул, что в недавно начавшем работу карабахском региональном центре DOST более 900 тысяч человек в 9 административных районах будут охвачены услугами в сферах занятости, труда, инвалидности и социальной защиты по принципу «единое окно».

В рамках программы «Большое возвращение» представлена информация о масштабных мерах по трудоустройству, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях.

Доведено до сведения, что около 70 процентов переселенных в эти районы трудоспособных жителей уже трудоустроены, отмечено, что эти меры будут и дальше расширяться.

На совещании также обсуждались прием и рассмотрение обращений граждан, внутренний контроль и аудит, кадровые вопросы, работа с документами и обращениями граждан, другие направления и предстоящие задачи.