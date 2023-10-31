Иордания отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против ударов по сектору Газа. Глава МИД Иордании Айман Сафади заявил, что посол сможет вернуться в Тель-Авив, только если Израиль прекратит войну в Газе и остановит «гуманитарный кризис, который он создал», сообщает Reuters.

Сафади добавил, что израильский посол, который покинул Иорданию две недели назад на фоне акций протеста, сможет вернуться при соблюдении тех же условий.

«Это сделано, чтобы продемонстрировать позицию Иордании, которая отвергает и осуждает израильскую войну в Газе, приводящую к убийству невинных людей и вызывающую беспрецедентную гуманитарную катастрофу», — заявил глава МИД Иордании.

В том числе это решение связано с тем, что Израиль установил блокаду сектора Газа, из-за чего жители сектора лишились продовольствия, воды и медикаментов, отметил Сафади.