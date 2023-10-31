Форум развития образования прошел в Баку

Основными целями форума, девиз которого «Образование для прогресса», являются установление деловых связей с участниками, планирование совместных проектов, создание инновационной экосистемы, обсуждение таких тем, как государственно-частное партнерство, интеграция образования и экономики, а также ответы на вопросы участников от местных и международных экспертов.

В Баку 1 ноября начал свою работу Форум развития образования, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Форум организован Министерством науки и образования и Фондом развития образования.

Выступивший со вступительной речью министр науки и образования Эмин Амруллаев рассказал о достижениях системы образования за последние годы. Министр заявил, что инновации невозможны без образования, и что достижения системы образования стимулируют развитие инноваций в долгосрочной перспективе.

Мероприятие открылось Государственным гимном Азербайджана. Далее был показан видеоролик о форуме.

Далее выступил Ихсан Сабунджоглу, ректор Турецкого университета TED.

Модератором первой панельной дискуссии на тему «Создание инновационной экосистемы» стал председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов. В ней приняли участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, заместитель министра цифрового развития и транспорта Самира Мамедова.

Вторая панель форума была посвящена теме «Партнерство университетов и промышленности». Перед аудиторией выступила заместитель гендиректора технопарка Bilişim Vadisi Туба Озтепе.

Далее в дискуссии под модераторством исполнительного директора SABAH.HUB Рагима Байрамлы в качестве спикеров выступили ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, вице-президент по внешним связям и коммуникациям в Каспийском регионе «BP Азербайджан» Бахтияр Асланбейли, генеральный директор NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров, председатель правления Банка ABB Аббас Ибрагимов, главный администратор по персоналу Сумгаитского технологического парка Шола Алиева.

В рамках панели обсуждались темы образования и рынка труда, стратегии партнерства с промышленностью, ожидания отраслей от образования, роль банков в развитии экосистемы, интеграция образования и экономики, экосистема исследований и разработок.

Третья панель форума была посвящена теме «Образование для будущего». На ней выступил главный советник американской компании Coursera Чад Паша. В дискуссии под модераторством проректора Университета ADA Фариза Исмаилзаде выступили ректор Азербайджанского государственного экономического университета Адалат Мурадов, ректор Азербайджанского технического университета Вилаят Велиев, председатель правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли, генеральный директор компании 212 Нуман Нуман, директор департамента инноваций, исследований и технологий Университета TED Санем Ялчинташ.