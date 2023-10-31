Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов для использования в Украине, взамен Пхеньян получил от Москвы консультации по поводу запуска спутника, сообщает AFP.

На закрытом заседании южнокорейского парламента в среду представители Национального агентства разведки Южной Кореи (NIS) сообщили, что с августа Пхеньян осуществил по меньшей мере 10 поставок оружия в Россию.

«NIS выяснила, что было передано более миллиона артиллерийских снарядов, – сказал журналистам после заседания депутат Национального собрания Кореи Ю Санг-бум. – Согласно проведенному анализу, этого хватит примерно на два месяца войны России в Украине».

По его словам, от Москвы КНДР, судя по всему, получила технические консультации по поводу запуска военного разведывательного спутника. После второй неудачной попытки в августе Пхеньян заявил, что третий запуск состоится в октябре, но этого не произошло. «Хотя октябрьский запуск был отложен, финальные приготовления, такие как проверка двигателя и пускового устройства, идут полным ходом. Похоже, Северная Корея получила технические консультации от России, поэтому мы ожидаем более успешных испытаний», – добавил депутат.

В октябре США заявили, что поставки оружия из КНДР в Россию идут полным ходом: по информации Вашингтона, за последние недели было доставлено более 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами. Кремль сообщения о поставках оружия из КНДР в Россию не комментирует.