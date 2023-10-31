«Хезболла» вступит в войну, когда Израиль добьет ХАМАС

Ливанское движение «Хезболла» вступит в палестино-израильский конфликт, если боевиков ХАМАС уничтожат или они окажутся в отчаянном положении. Об этом New York Times сообщил неназванный израильский чиновник.

Региональный дипломат в разговоре с NYT отметил, что «Хезболла» ограничивает мощность атак по территории Израиля, чтобы избежать эскалации. По словам дипломата, члены ливанского движения убеждены, что ХАМАС в «хорошем положении» и не нуждается в помощи.

29 октября The Washington Post со ссылкой на чиновников сообщала, что правительство Ливана выступает против участия «Хезболлы» в войне между Израилем и ХАМАС. По информации источников, правительство ведет переговоры с лидерами «Хезболлы» по этому вопросу.