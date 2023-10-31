Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Согласно сообщению Минобороны Азербайджана, вначале пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, где почтила память погибших за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Затем в Минобороны состоялась торжественная церемония встречи. Закир Гасанов отметил, что двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Он рассказал о реформах, проводимых в азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал Асим Мунир, в свою очередь, отметил важность подобных встреч в развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Гость подчеркнул необходимость проведения переговоров и расширения связей между штабами армий двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.