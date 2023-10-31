19:55

Наземная операция Израиля в Газе расширяется. На земле действуют пехота и танки, удары с воздуха наносят истребители, вертолеты и беспилотники, говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля. Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовало видео, показывающее «с нулевого расстояния», как происходит продвижение танков и пехоты израильской армии в глубину сектора Газа. Видно, как танки и бульдозеры расчищают путь пехоте, затем военные передвигаются от дома к дому.

По целям на западе сектора, расположенным близко к Средиземному морю, наносят удары военно-морские силы Израиля. Ударами уничтожены десятки военных объектов ХАМАС: пусковые установки, наблюдательные пункты, противотанковые расчеты. Кроме того, предотвращено проникновение боевиков на территорию Израиля. Командир 162-й дивизии бригадный генерал Ицик Коэн сообщил, что силы ЦАХАЛ вплотную подошли к городу Газа. «Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа», — сказал командующий подразделением, которого цитируют израильские СМИ. По его словам, в последние дни были уничтожены стратегические объекты ХАМАС, в том числе подземные. «Израиль ведет войну за существование, мы победим», - подчеркнул генерал. «Бригады Иззэддина аль-Касама» (военное крыло ХАМАС) заявляют, что ведут бои с израильскими военными в районе Ан-Нур.