«Мы у ворот города Газа»: наземная операция Израиля расширяется, идут бои последние данные; видео
Наземная операция Израиля в Газе расширяется. На земле действуют пехота и танки, удары с воздуха наносят истребители, вертолеты и беспилотники, говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.
Пресс-служба ЦАХАЛ опубликовало видео, показывающее «с нулевого расстояния», как происходит продвижение танков и пехоты израильской армии в глубину сектора Газа. Видно, как танки и бульдозеры расчищают путь пехоте, затем военные передвигаются от дома к дому.
По целям на западе сектора, расположенным близко к Средиземному морю, наносят удары военно-морские силы Израиля.
Ударами уничтожены десятки военных объектов ХАМАС: пусковые установки, наблюдательные пункты, противотанковые расчеты. Кроме того, предотвращено проникновение боевиков на территорию Израиля.
Командир 162-й дивизии бригадный генерал Ицик Коэн сообщил, что силы ЦАХАЛ вплотную подошли к городу Газа. «Силы дивизии находятся глубоко в секторе Газа у ворот города Газа», — сказал командующий подразделением, которого цитируют израильские СМИ.
По его словам, в последние дни были уничтожены стратегические объекты ХАМАС, в том числе подземные. «Израиль ведет войну за существование, мы победим», - подчеркнул генерал.
«Бригады Иззэддина аль-Касама» (военное крыло ХАМАС) заявляют, что ведут бои с израильскими военными в районе Ан-Нур.
NEWSru.co.il отмечает, что сухопутные части ЦАХАЛ прошли более чем на 1 км дальше шоссе Салах эд-Дина (основной магистрали, которая идет с севера на юг сектора Газа, как бы «разрезая» его вдоль пополам), и до побережья Средиземного моря осталось около 1,5 км.
Достижение побережья моря и закрепление на занятых позициях будет означать, что ЦАХАЛ фактически отрежет город Газа от южной части сектора, предполагает издание.
Министр обороны Израиля Йоав Галант сказал, что на поле боя есть важные достижения, и что ХАМАС нанесен значительный урон. Министр признал, что с израильской стороны есть потери. По последним данным, погибли 15 военных армии Израиля.