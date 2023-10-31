Кубок Европы: «Сабах» в Нимбурке против чехов
Сегодня в Нимбурке в 21:30 по бакинскому времени начнется матч 3-го тура регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы ФИБА между чешским «Нимбурком» и азербайджанским «Сабахом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Сербии, Греции и Хорватии.
В другом матче нашей группы сегодня в Черногории встретятся местный «Морнар» и турецкий «Бахчешехир».
В первых двух матчах «Сабах» проиграл в гостях «Морнару» (75:80) и дома «Бахчешехиру» (65:83).
Турнирное положение:
1. «Нимбурк» - 4 очка (2 матча)
2. «Бахчешехир» - 3 (2)
3. «Морнар» - 3 (2)
4. «Сабах» - 2 (2).
Матч «Нимбурк» - «Сабах» можно будет посмотреть тут:
Всего в регулярном сезоне участвуют 40 клубов. Они поделены на десять групп. В следующий раунд выйдут победители групп и шесть лучших команд, занявших 2-е места. Затем 16 клубов вновь будут поделены на группы. На этот раз групп будет четыре.
Напомним, «Сабах» пробился в регулярный сезон через квалификацию, где обыграл соперников из Нидерландов, Северной Македонии и Румынии.