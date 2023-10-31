Кубок Европы: «Сабах» в Нимбурке против чехов

Сегодня в Нимбурке в 21:30 по бакинскому времени начнется матч 3-го тура регулярного сезона баскетбольного Кубка Европы ФИБА между чешским «Нимбурком» и азербайджанским «Сабахом».

В первых двух матчах «Сабах» проиграл в гостях «Морнару» (75:80) и дома «Бахчешехиру» (65:83).

В другом матче нашей группы сегодня в Черногории встретятся местный «Морнар» и турецкий «Бахчешехир».

Всего в регулярном сезоне участвуют 40 клубов. Они поделены на десять групп. В следующий раунд выйдут победители групп и шесть лучших команд, занявших 2-е места. Затем 16 клубов вновь будут поделены на группы. На этот раз групп будет четыре.

Напомним, «Сабах» пробился в регулярный сезон через квалификацию, где обыграл соперников из Нидерландов, Северной Македонии и Румынии.