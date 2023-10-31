Израиль «пропал» с китайских онлайн-карт

Китайские картографические платформы от Alibaba и Baidu убрали со своих карт название Израиля. Внимание на это обратили пользователи соцсетей, пишет The Wall Street Journal.

На картах китайских сервисов при этом видны границы страны и палестинских территорий, а также названия крупных городов. Рядом с Израилем видны названия соседних стран — Египта, Сирии, Иордании и Ливана.

Неясно, когда именно картографические сервисы скрыли название Израиля. Китайские пользователи интернета обсуждают это с начала палестино-израильского конфликта, указывает WSJ.

Представители Alibaba и Baidu это не комментировали.