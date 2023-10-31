Turkish Airlines отменила все рейсы из Стамбула

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы, которые должны были вылететь из Стамбула в ближайшие три часа. Об этом заявил представитель авиаперевозчика Яхья Устюн, передает TRT Haber.

Отменены все рейсы, вылет которых должен был состояться между 19:00 и 22:00 по местному времени, сообщил представитель авиакомпании. По словам Устюна, причиной стал сбой в системе продажи и бронирования билетов.

По данным с сайта Международного аэропорта Стамбула, большая часть международных рейсов, выполняемых при участии Turkish Airlines, должна вылететь в срок. Многие внутренние рейсы, вылетавшие по расписанию после 18:30, отменены.