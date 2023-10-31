Уголовное дело завели на экс-премьера Армении
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян проходит подозреваемым по уголовному делу. Об этом политик сообщил сам в социальной сети.
«Власти Армении возбудили уголовное дело против меня. Первое заседание суда состоится 10 ноября», - написал Багратян.
Экс-премьер не стал пояснять, в связи с чем инициировано дело, пригласив представителей СМИ присутствовать на заседании, чтобы узнать подробности.
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