Блинкен летит в Турцию
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию с визитом 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию с визитом 5 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД Турции.
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