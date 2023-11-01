Россияне за переговоры с Украиной, но возвращать территории не хотят

Meduza пишет, что в рамках опроса о войне, который «Левада» проводит каждый месяц, респонденты случайно были поделены на две равные группы. Первой группе задали вопрос: «Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной, вы бы поддержали или не поддержали это решение?»

Большинство россиян поддержали бы немедленное прекращение боевых действий в Украине. При этом большая часть опрошенных не согласна, чтобы Украине вернули захваченные Россией территории. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

37% респондентов ответили — «Определенно поддержу», 33% — «Скорее поддержу», 12% — «Определенно не поддержу», 9% — «Скорее не поддержу». 9% затруднились ответить

Второй группе респондентов задали вопрос: «Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной и вернуть присоединенные территории Украины, вы бы поддержали или не поддержали это решение?».

16% опрошенных ответили «Определенно поддержу», 18% — «Скорее поддержу», 19% — «Скорее не поддержу», 38% — «Определенно не поддержу», 10% затруднились с ответом.

На вопрос, надо ли продолжать военные действия или следует начать мирные переговоры, больше половины респондентов ответили, что они выступают за переговоры. Три четверти опрошенных заявили, что поддерживают «действия российских вооруженных сил в Украине».

Респондентам задали вопрос: «Если бы у вас была возможность вернуться в прошлое и отменить или поддержать начало военной операции в Украине, вы бы…».

23% ответили «Определенно отменили бы ее», 18% — «Скорее отменили бы ее», 22% — «Скорее поддержали бы ее», 21% — «Определенно поддержали бы ее», 15% — «Затрудняюсь с ответом».

Почти половина опрошенных (46%) считают, что война России с Украиной будет длиться еще больше года. В мае 2022 года, через три месяца после начала полномасштабного вторжения в Украину, так думали 21% опрошенных.

62% респондентов уверены, что «спецоперация» российской армии в Украине продвигается «очень успешно» или «скорее успешно».

23% участников опроса не знают, зачем Россия начала войну. Или затруднились с ответом. Больше — только тех, кто считает, что Россия «защищает и освобождает» жителей Донбасса (25%). Каждый десятый считает, что «надо вернуть наши исторические земли». 14% заявили, что надо «искоренить фашизм», 13% — что «нас вынудили, нас обижали».