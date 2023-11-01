«Хазри» обыграл «Гянджу» и вышел в лидеры Баскетбольной лиги Азербайджана ВИДЕО
Сегодня матчем «Хазри» - «Гянджа» стартовал 2-й тур Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В игре, проходившей на площадке Спортивного центра «Серхедчи», со счетом 93:76 победу одержал бакинский клуб, который стал единоличным лидером чемпионата.
2-й тур продолжится 3 ноября, когда сыграют «Сумгаит» и «Хырдалан». 4 ноября встретятся «Джалилабад» и «Нефтчи», а днем позже сыграют «Шеки» - «Серхедчи» и «Сабах» - «НТД-ИНДИГО».
«Джалилабад» и «Шеки» домашние матчи проведут на своих площадках.
Турнирное положение:
1. «Хазри» - 4 очка (2 матча)
2. «Сабах» - 2 (1)
3. «Хырдалан» - 2 (1)
4. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)
5. «Джалилабад» - 2 (1)
6. «Гянджа» - 2 (2)
7. «Нефтчи» - 1 (1)
8. «Сумгаит» - 1 (1)
9. «Шеки» - 1 (1)
10. «Серхедчи» - 1 (1).