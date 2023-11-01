В игре, проходившей на площадке Спортивного центра «Серхедчи», со счетом 93:76 победу одержал бакинский клуб, который стал единоличным лидером чемпионата.

2-й тур продолжится 3 ноября, когда сыграют «Сумгаит» и «Хырдалан». 4 ноября встретятся «Джалилабад» и «Нефтчи», а днем позже сыграют «Шеки» - «Серхедчи» и «Сабах» - «НТД-ИНДИГО».

«Джалилабад» и «Шеки» домашние матчи проведут на своих площадках.

Турнирное положение:

1. «Хазри» - 4 очка (2 матча)

2. «Сабах» - 2 (1)

3. «Хырдалан» - 2 (1)

4. «НТД-ИНДИГО» - 2 (1)

5. «Джалилабад» - 2 (1)

6. «Гянджа» - 2 (2)

7. «Нефтчи» - 1 (1)

8. «Сумгаит» - 1 (1)

9. «Шеки» - 1 (1)

10. «Серхедчи» - 1 (1).