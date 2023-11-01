Арабские страны шантажировали Запад?

Лидеры арабских стран шантажировали Запад Украиной перед голосованием по резолюции Генассамблеи ООН в отношении палестино-израильского конфликта. Об этом написала нидерландская газета NRC.

По словам источника, глава МИД Иордании обсудил с нидерландским коллегой в телефонном разговоре возможные последствия, если европейские страны не поддержат эту резолюцию. Он утверждал, что без поддержки арабских стран помощь Украине станет «затруднительной».

Сообщается, что Нидерланды изначально хотели проголосовать против резолюции, которая призывает к немедленному прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС, но решили воздержаться.