По каким статьям обвиняют сына Арифа Гаджилы?

В отношении сына главы партии «Мусават» Арифа Гаджилы, Орхана Гаджилы, открыто уголовное дело по двум статьям УК Азербайджана. Об этом Turan сообщил глава пресс-службы партии Мустафа Гаджибейли.

По его словам, Орхану Гаджилы инкриминируются деяния, предусмотренные ст. 263.1 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого вреда здоровью) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК Азербайджана. По каждой из указанных статей О.Гаджилы грозит до 2 лет лишения свободы.

Накануне Ариф Гаджилы в соцсетях сообщил об аресте своего сына. Гаджилы отметил, что его сын Орхан был арестован в связи с автомобильной аварией, произошедшей несколько дней назад.