Раиси получил послание от Путина

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев во время визита в Тегеран провел переговоры с секретарем Высшего совета национальной безопасности Али Акбаром Ахмадианом, передает Fars.

Стороны обсудили ситуацию в регионе, в том числе в секторе Газа, а также двустороннее сотрудничество по этим вопросам.

В ходе переговоров Лаврентьев передал послание президенту Ирана Ибрагиму Раиси от российского коллеги Владимира Путина, сообщает агентство. Содержание документа Fars не раскрывает.