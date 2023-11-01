В Азербайджане увеличат расходы на образование и науку

В госбюджете Азербайджана на 2024 год расходы на образование прогнозируются в размере 4 миллиардов 549,9 миллиона манатов, это больше аналогичного показателя текущего года на 142,8 миллиона манатов, или 3,2%. Это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

Расходы на образование составят 3,8% от ВВП, или 12,4% от общих бюджетных расходов.

Кроме того, в проекте госбюджета Азербайджана на будущий год для финансирования науки прогнозируются средства в размере 228,8 миллиона манатов, на 3,5 миллиона, или 1,5% больше, чем в 2023 году.

Согласно информации, 197,9 млн манатов, или 86,5% составляют расходы, связанные с фундаментальными науками, 30,8 миллиона манатов, или 13,5 процента выделяются на прикладные исследования в области общегосударственных услуг.