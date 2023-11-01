Хорватская детвора окружила Махира Эмрели Четвертый гол в сезоне; фото, видео
Футболист сборной Азербайджана Махир Эмрели забил свой четвертый гол в составе загребского «Динамо» в нынешнем сезоне.
В матче 1/8 финала Кубка Хорватии команда Эмрели играла на выезде в местечке Ориовац с местным клубом под названием «Ориолик», выступающим в четвертой по рангу хорватской лиге. Махир вышел на поле во втором тайме. Он успел забить гол и сделать голевую передачу. Наш форвард отличился на 77-й минуте, эффектно переправив мяч в ворота. Счет стал 7:0 в пользу загребцев. А на 82-й минуте он сделал ассист на Куленовича, который поставил точку в матче – 8:0.
После финального свистка футболисты «Динамо» попали в окружение местных детей, желающих получить автографы и сфотографироваться со звездами сильнейшего клуба Хорватии. Махир Эмрели, как и его товарищи по команде, не стал отказывать юным болельщикам.