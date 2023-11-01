Анджелина Джоли против Израиля

Актриса Анджелина Джоли в своем Instagram опубликовала фотографию из палестинского города Джебалия, где накануне произошли основные боевые действия.

Джоли обвинила израильскую армию в преднамеренной бомбардировке «оказавшегося в ловушке населения, которому некуда бежать».

«Газа уже почти два десятилетия является тюрьмой под открытым небом и очень быстро превращается в братскую могилу. 40% убитых – это невинные дети. Убиваются целые семьи. В то время как мир наблюдает при активной поддержке многих правительств, миллионы палестинских гражданских лиц – детей и женщин – подвергаются коллективному наказанию», – написала Джоли.

Актриса также указала, что мировые лидеры являются соучастниками «преступлений Израиля», так как не требуют немедленного прекращения огня.