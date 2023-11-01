Ким Чен Ын вооружает Россию и ХАМАС третья мировая
Национальная служба разведки Южной Кореи провела закрытый брифинг с парламентариями страны, на котором сообщила, что КНДР отправила в Россию больше миллиона артиллерийских снарядов. Об этом журналистам заявил Ю Санг-Бам, член правящей Партии власти народа, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки.
Поставки были осуществлены десятью партиями. Эта информация подтверждает ранее сделанные заявления Белого дома о тысяче контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием, пересекших границу Северной Кореи и России.
Кроме того, южнокорейская разведка утверждает, что Ким Чен Ын распорядился проработать вопрос о предоставлении оружия радикальным палестинским группировкам. Раньше “Хезболла” и ХАМАС уже получали противотанковые комплексы и ракеты для РСЗО от Северной Кореи.
Северокорейский лидер рассматривает любую возможность, чтобы поучаствовать в резонансных конфликтах, даже если они происходят за тысячи километров от Корейского полуострова, получить свою долю славы вождя, который влияет на мировые процессы.
Сюда же относится и скандальная ракетно-ядерная программа с постоянными запусками баллистических ракет в сторону Японии.
Кстати, японцы сообщают, что скоро будет предпринята новая попытка запуска северокорейского спутника-шпиона, предыдущая, в августе, закончилась неудачей. Помощь в космических разработках называется одной из возможных форм оплаты Россией за снаряды.
Но больше всего, конечно, КНДР нужны живые деньги за свои поставки оружия: хоть проиранским прокси, хоть российской армии, хоть черту лысому.
О том, насколько туго со средствами в стране всепобеждающего чучхе, свидетельствует новость о закрытии посольства КНДР в Испании. Причем не по политическим мотивам, а по прозаическим: на содержание не хватает валюты.
Еще раньше было объявлено о ликвидации посольств в Анголе и Уганде, закрытии Генерального консульства в Гонконге.
Агентство Reuters сообщает, что всего планируется закрыть десять диппредставительств. Традиционно считалось, что они используются Северной Кореей для проворачивания схем ухода от санкций, но вот, выходит, прибыль от таких операций не покрывает расходы, и приходится “резать косты”, как выразились бы бизнесмены, то есть сокращать неприбыльные подразделения и направления.
А вот продажа оружия признана очевидно перспективным направлением, тем более что накоплено его с середины прошлого века горы. Его состояние соответствующее, никакой уверенности, что все снаряды долетят до цели или даже вылетят из ствола, нету, но это проблема заказчика.
Зато Ким может гордиться удачной сделкой.
Единственной управой на него был и остается Китай, без чьей помощи в КНДР все давно бы вымерли и вымерзли. С высокой вероятностью эта тема будет поднята на скорой встрече Джо Байдена и Си Цзиньпина. Но уже отправленные боеприпасы назад не отозвать.