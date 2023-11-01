Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 1 ноября 2023, 23:25

Национальная служба разведки Южной Кореи провела закрытый брифинг с парламентариями страны, на котором сообщила, что КНДР отправила в Россию больше миллиона артиллерийских снарядов. Об этом журналистам заявил Ю Санг-Бам, член правящей Партии власти народа, который входит в парламентский комитет по вопросам разведки. Поставки были осуществлены десятью партиями. Эта информация подтверждает ранее сделанные заявления Белого дома о тысяче контейнеров с боеприпасами и военным оборудованием, пересекших границу Северной Кореи и России.

Кроме того, южнокорейская разведка утверждает, что Ким Чен Ын распорядился проработать вопрос о предоставлении оружия радикальным палестинским группировкам. Раньше “Хезболла” и ХАМАС уже получали противотанковые комплексы и ракеты для РСЗО от Северной Кореи. Северокорейский лидер рассматривает любую возможность, чтобы поучаствовать в резонансных конфликтах, даже если они происходят за тысячи километров от Корейского полуострова, получить свою долю славы вождя, который влияет на мировые процессы. Сюда же относится и скандальная ракетно-ядерная программа с постоянными запусками баллистических ракет в сторону Японии. Кстати, японцы сообщают, что скоро будет предпринята новая попытка запуска северокорейского спутника-шпиона, предыдущая, в августе, закончилась неудачей. Помощь в космических разработках называется одной из возможных форм оплаты Россией за снаряды. Но больше всего, конечно, КНДР нужны живые деньги за свои поставки оружия: хоть проиранским прокси, хоть российской армии, хоть черту лысому.