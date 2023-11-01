Для восстановления городов и сел, чтобы обеспечить возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана, создание здесь современной инфраструктуры, в госбюджете на 2024 год предусмотрено 4 млрд манатов. Это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

Кроме того, для обеспечения социальной защиты бывших вынужденных переселенцев в госбюджете на следующий год запланированы средства в размере 355,3 млн манатов. Из них 317 млн манатов предусмотрено на предоставление единого ежемесячного пособия лицам, имеющим статус бывших вынужденных переселенцев, и приравненным к ним лицам (467,1 тыс. человек); 20,7 млн манатов - на финансирование за счет госбюджета платы за коммунальные услуги, потребляемые бывшими вынужденными переселенцами и приравненными к ним лицами.

На другие расходы прогнозируются средства в размере 17,6 млн манатов.