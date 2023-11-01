Арестович собрался в президенты. Уже есть предвыборная программа

Выборы должны состояться весной 2024 года, точное время их проведения пока не известно из-за военного положения, сейчас в Украине обсуждается необходимость и возможность их проведения.

«Да, буду выдвигаться», — заявил Арестович, отвечая на вопрос «Интерфакс-Украина» о своем намерении участвовать в президентских выборах в случае, если они состоятся.

Он также подтвердил, что опубликованные им в социальных сетях в среду предложения по политическим, экономическим, социальным, военным и другим реформам являются его предвыборной программой.

«Мы готовы к варианту Киссинджера — требуем вступления в НАТО с обязательством не отвоевывать оккупированные на момент вступления территории, а добиваться их возвращения только политическим путем, — пишет, в частности, Арестович. — Она [программа] будет доработана специалистами, я ее опубликовал для начала дискуссии. Возражения, мнения, советы, критика — приветствуются».