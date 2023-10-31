После президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Франции. Они прогулялись по ночному Самарканду, посетили площадь Регистан. Затем президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий Шелковый путь».

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в среду, 1 ноября, в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба узбекского правительства.

Основные мероприятия визита, в том числе переговоры на высшем уровне, состоятся 2 ноября.

Ранее сообщалось, что лидеры Узбекистана и Франции проведут переговоры по вопросам дальнейшего развития узбекско-французских многоплановых отношений. В центре внимания вопросы расширения практического взаимодействия в торгово-экономической, инновационной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Мирзиёев и Макрон также примут участие в работе совместного бизнес-форума с участием компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

Ранее в среду, 1 ноября, президент Франции находился с визитом в Казахстане. По словам президента Касым-Жомарта Токаева, особое внимание на встрече с Макроном уделялось развитию торгово-экономических отношений между странами, что «особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации».