Глава Дагестана отказал Хабибу Нурмагомедову
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал заявления борцов республики о том, что участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября нужно смягчить меру пресечения, чтобы «не ломать судьбу молодым».
По словам Сергея Меликова, которые приводят российские СМИ, участники беспорядков будут равны перед законом, а «тот, кто виноват, не должен уйти от ответственности».
Меликов заявил журналистам, что хорошо относится к экс-борцу UFC Хабибу Нурмагомедову и «приветствует его обращение», отметив при этом, что спортсмен сделал это заявление, «прочитав некий контекст» выступлений Сергея Меликова, которого там не было.
Меликов считает, что в результате «передергивания» его высказываний об ответственности для участников беспорядков из него «сделали монстра». «...Все-таки есть закон и есть ответственность, и перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье», — сказал он.
По его словам, за беспорядки ответить должны те, кто нарушил деятельность аэропорта на сутки, но при этом никак не помог жителям Палестины: «Давайте пусть ответят те, кто под шумок громил витрины, вытащил сувениры, продукцию или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников».