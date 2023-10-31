Глава Дагестана отказал Хабибу Нурмагомедову

Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал заявления борцов республики о том, что участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября нужно смягчить меру пресечения, чтобы «не ломать судьбу молодым».

По словам Сергея Меликова, которые приводят российские СМИ, участники беспорядков будут равны перед законом, а «тот, кто виноват, не должен уйти от ответственности».

Меликов заявил журналистам, что хорошо относится к экс-борцу UFC Хабибу Нурмагомедову и «приветствует его обращение», отметив при этом, что спортсмен сделал это заявление, «прочитав некий контекст» выступлений Сергея Меликова, которого там не было.