Скандальный кандидат в президенты США выступил с антиукраинским заявлением

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что в случае своей победы на выборах предложит сделку, которая фактически передаст аннексированные части Украины России.

«Вот сделка: он (Владимир Путин - ред.) должен выйти из военного союза с Си Цзиньпином. Положить конец российско-китайскому военному союзу, потому что это главная угроза для США. Взамен Россия получит твердое обязательство, что НАТО не примет Украину в НАТО. И тогда мы заморозим нынешние линии фронта», – сказал Рамасвами.

«Что?! Вы буквально отдали бы Путину то, что он украл? Землю, которую он украл… Вы бы отдали ему землю?!» – воскликнул Пирс Морган.

«Я не собираюсь отдавать что-либо Путину, а предлагаю сделку. Это русскоязычные регионы, которые сегодня оккупированы… Украина не демократическая страна. Посмотрите, что они сейчас делают с Украинской православной церковью», – возмущается Рамасвами.

В августе этого года Рамасвами заявлял, что после избрания президентом США готов признать контроль России над захваченными территориями Украины.