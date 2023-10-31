Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:35

Похоже, премьер-министр Армении Никол Пашинян решил проверить терпение Москвы на прочность. Ничем другим не объяснишь нарушение дипломатической процедуры, в рамках которой Пашинян предложил на пост посла Армении в России кандидатуру депутата, известного… антироссийскими высказываниями. Несколько дней назад в армянские СМИ просочилась информация о том, что МИД РФ отклонил предложенную Ереваном кандидатуру Гургена Арсеняна, депутата от правящей партии «Гражданский договор», на пост будущего чрезвычайного и полномочного посла Республики Армения в Российской Федерации.

Позднее Арсенян подтвердил журналистам, что его кандидатура действительно была представлена Москве, но при этом опроверг слухи, что Смоленская площадь якобы отказала ему в агремане (согласие принимающей стороны – ред.). «Этот вопрос еще рассматривается», - уточнил депутат. Отметим, что Гурген Арсенян известен своими антироссийскими выступлениями, в Армении его также называют «агентом Турции». Не раз публично заявлял, что военно-политическое присутствие России в Армении «не вечно», а также призывал к прекращению в его стране российской пропаганды. Чем же руководствовался Никол Пашинян, предлагая Москве принять посла, который Россию, мягко говоря, недолюбливает? И если армянский премьер действительно не хочет дальнейшего нагнетания напряженности в отношениях с Россией, то ему, по логике, следовало бы выбрать кандидата, имеющего как минимум нейтральную позицию по отношению к этой стране.

Российская газета «Взгляд» пишет, что, по мнению МИД России, обескураженного кандидатурой Еревана, армянская сторона осуществила процедуру представления нового посла в нарушение дипломатической практики. Как отмечает газета, необходимость в замене главы дипломатического представительства Армении в РФ, что называется, назрела – дело в том, что нынешним послом Армении Вагаршаком Арутюняном, по информации ряда источников, недовольны и в Ереване, и в Москве. «Еще в сентябре пошли разговоры о том, что Пашинян предложил послом одного из своих ярых сторонников, депутата парламента Гургена Арсеняна, - пишет «Взгляд». – Чтобы Арсенян не портил себе имидж перед этим назначением, его даже освободили от голосования в парламенте по поводу ратификации Римского статута. Другое дело, что испортить и без того сомнительную репутацию этого депутата было непросто. Арсенян неоднократно позволял себе откровенно русофобские заявления о том, что «российское присутствие в Армении не вечно», и предсказывал «прекращение проявлений российской парадигмы» в его стране. В Армении он считается сторонником даже не европейской, а протурецкой ориентации. Дипломатического опыта, соответствующего образования, знаний и навыков у Арсеняна нет. Он типичный представитель «торгового сословия» образца 1990-х годов, являющегося весьма знаковой и узнаваемой социальной группой». В Москве, по данным источников газеты «Взгляд», «вежливо усомнились» в целесообразности работы Арсеняна послом в Москве. «Надо понимать, что на первом этапе обсуждения кандидатуры посла ведутся закулисно, а потому носят хоть и вежливый, но при этом откровенный характер, - пишет издание. - Армяне должны были понять, что Арсенян – это уже перебор. И если в Ереване решили и дальше портить отношения с Россией, то это следовало делать не так демонстративно…»

Помимо этого, армянская сторона то ли по незнанию, то ли намеренно нарушила дипломатический протокол, затребовав от Смоленской площади для Арсеняна агреман при действующем после Арутюняне. По процедуре принято вначале отозвать действующего посла, а уже потом вести переговоры о кандидатуре нового. «Вот тут уже не выдержали нервы у Арсеняна, который стал раздавать интервью, уверяя, что он действительно представлен на должность посла Армении и что, по его словам, «документы на меня находятся в Москве», - пишет «Взгляд». - Что было еще одним, на сей раз неформальным нарушением дипломатического этикета, предполагающего режим молчания сторон вплоть до момента, пока не будет выработано взаимоприемлемое решение по кандидатуре нового посла. Даже в тех странах, где посольские назначения утверждает высшее законодательное собрание (в США, например), парламентские слушания проводятся после получения агремана». В контексте этой истории отметим, что Армения стала первой страной среди бывших советских республик, кандидатуру посла которой Москва отвела. Кремль действительно впервые столкнулся с ситуацией, когда на пост посла предлагают политика с подчеркнуто антироссийскими взглядами. Даже страны Балтии, отправляя в Москву глав диппредставительств, отдают предпочтение кадровым дипломатам, которые в соответствии с профессиональной этикой не делают публичных заявлений против страны, куда направляются послом.