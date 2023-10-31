Американцы задержали россиян

Четыре гражданина России задержаны в США по обвинению в поставках в РФ технологий двойного назначения. Об этом говорится в заявлении американского Министерства юстиции.

«Четыре человека были задержаны, на этой неделе в Восточном округе Нью-Йорка были предъявлены обвинения и заведено уголовное дело…» - говорится в документе.

В заявлении первого заместителя министра юстиции генпрокурора США Лизы Монако говорится, что «обвиняемые, которые были задержаны в течение двух последних дней, теперь предстанут перед правосудием, поскольку могли использовать псевдонимы и подставные компании для того, чтобы направлять в Россию чувствительную электронику».