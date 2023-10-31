Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли опубликовал в среду, 1 ноября, в сети X (ранее Twitter) видеоинтервью одного из лидеров ХАМАС Рази Хамада, который в Газе занимает пост главы Управления энергетики.

«Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы хотим уничтожить Израиль. Эта страна представляет опасность для всей арабской и мусульманской нации, - заявляет Хамад. – Мы не стесняемся говорить об этом во весь голос. Мы должны бить по Израилю раз за разом. «Потоп Аль-Аксы» - это только начало. Будет и второй раз, и третий, и сколько понадобится, потому что у нас есть стойкость, решимость и возможность. И мы готовы платить за это цену».

Глава МИД Британии подписал это видео следующими словами: «Разве возможно перемирие, если ХАМАС поклялся уничтожить Израиль?»