В ХАМАС пригрозили устроить Израилю «второе 7 октября» видео
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли опубликовал в среду, 1 ноября, в сети X (ранее Twitter) видеоинтервью одного из лидеров ХАМАС Рази Хамада, который в Газе занимает пост главы Управления энергетики.
«Израиль – это страна, которой нет места на нашей земле. Мы хотим уничтожить Израиль. Эта страна представляет опасность для всей арабской и мусульманской нации, - заявляет Хамад. – Мы не стесняемся говорить об этом во весь голос. Мы должны бить по Израилю раз за разом. «Потоп Аль-Аксы» - это только начало. Будет и второй раз, и третий, и сколько понадобится, потому что у нас есть стойкость, решимость и возможность. И мы готовы платить за это цену».
Глава МИД Британии подписал это видео следующими словами: «Разве возможно перемирие, если ХАМАС поклялся уничтожить Израиль?»
How can there be peace when Hamas are committed to the eradication of Israel?— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) November 1, 2023
This is an official from Hamas committing to repeat the atrocities from 07/10 again and again.
pic.twitter.com/XbgWWt3aaW
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». После этого боевики организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и гражданским, а также взяли заложников. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.