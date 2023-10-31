Посол считает, что в России нет «никакого антисемитизма»

«Никакого антисемитизма» в России нет, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

«Никакого антисемитизма, тем более пользующегося общественной или государственной поддержкой, у нас нет», - цитирует ТАСС Викторова.

Посол советует объяснять «горячим головам», «в чем разница между политикой государства и национальной или религиозной принадлежностью тех или иных людей».