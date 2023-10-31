Посол считает, что в России нет «никакого антисемитизма»
«Никакого антисемитизма» в России нет, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«Никакого антисемитизма, тем более пользующегося общественной или государственной поддержкой, у нас нет», - цитирует ТАСС Викторова.
Посол советует объяснять «горячим головам», «в чем разница между политикой государства и национальной или религиозной принадлежностью тех или иных людей».
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