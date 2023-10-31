Фархад Мамедов, автор haqqin.az 02:35

30 октября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин принял посла Бразилии в Москве Ришара Лиму Баэн Соареса. Казалось бы, рядовая протокольная встреча, не выходящая за рамки дипломатической «текучки». Однако позднее выяснилось, что на этой встрече высокопоставленный российский дипломат затронул «карабахский вопрос», что вызвало чувство недоумения: казалось бы, какое отношение Бразилия имеет к Карабаху, тем более после того, как Азербайджан, восстановив полный суверенитет над своей территорией, раз и навсегда закрыл этот вопрос?

Ответ можно найти в информации, опубликованной на официальном сайте МИД Российской Федерации, где сказано, что Сергей Вершинин обсудил с послом Лимой Баен Соаресом ситуацию на Ближнем Востоке в контексте дискуссии по согласованию проекта резолюции по израильско-палестинскому конфликту в Совете Безопасности ООН, а также «обменялся с послом Бразилии мнениями по обстановке в регионе Карабаха в контексте рассмотрения данного вопроса на площадке СБ ООН». Таким образом, из информации МИД России следует, что проект резолюции по Карабаху внесен на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Здесь важно учесть, что в данный момент Бразилия является постоянным членом Совбеза ООН, и в октябре председательствовала в нем на ротационной основе. И хотя текст проекта резолюции по Карабаху, а также его инициатор в информации МИД РФ не назван, понять о чем идет речь нетрудно: как известно, после восстановления Азербайджаном полного суверенитета над Карабахом и самоликвидации структур сепаратистского режима в Ханкенди, Франция предложила созвать экстренное заседание Совбеза ООН. А 19 сентября, когда Азербайджан начал антитеррористическую операцию, в Карабахе, МИД этой страны призвал Совет Безопасности ООН провести срочное заседание по поводу ситуации в регионе.

Еще позднее, 12 октября, министр иностранных дел Катрин Колонна в ходе выступления в Сенате Франции заявила, что официальный Париж инициировал принятие в Совете Безопасности ООН проекта резолюции «О создании условий для возвращения армянского населения Карабаха». Тогда же Колонна отметила, что упомянутые в резолюции условия содержат «сильные гарантии защиты армян Карабаха, в том числе, их исторических и культурных прав, для чего необходимо постоянное международное присутствие». Напомним, что канувшая в Лету «карабахская проблема» обсуждалась по инициативе Франции в Совете Безопасности ООН в августе в контексте открытия «Лачинского коридора» и доставки гуманитарной помощи в регион. Но тогда переговоры завершились без принятия каких-либо документов или деклараций, а попытка Франции использовать свой статус постоянного члена Совета Безопасности для защиты Армении и сепаратистов в Карабахе оказалась безуспешной. Как стало известно, позднее, понимая, что в Совбезе ООН достичь консенсуса по этому вопросу вряд ли удастся, Франция не представила проект резолюции или обращение об открытии «Лачинского коридора».

И вот теперь, анализируя содержание встречи замминистра МИД РФ с послом Бразилии, можно предположить, что Франция, продолжая дипломатическую активность на пресловутом «карабахском фронте», все-таки, внесла проект резолюции, который будет рассмотрен на заседании Совета Безопасности. И вот здесь возникает принципиальный вопрос: какова вероятность того, что СБ ООН проголосует за подготовленный Францией проект резолюции «О создании условий для возвращения карабахских армян»? Прежде всего, отметим, что официальный Баку гарантирует жителям Армении, добровольно покинувшим Карабах и изъявившим желание вернуться, полную безопасность, а также все права и свободы, записанные в Конституции Азербайджанской Республики. В последний раз эти гарантии подтвердил на встрече в Страсбурге с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич глава Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев. В свою очередь, официальные представители России также неоднократно заявляли, что ожидают возвращения части армянского населения, покинувшего Карабах, обосновывая тем самым необходимость дальнейшего пребывания в регионе своих миротворческих сил. Возвращаясь же к выступлению главы МИД Франции в Сенате 12 октября, важно подчеркнуть, что Париж настаивает на «постоянном международном присутствии» для контроля за соблюдением гарантий безопасности в отношении армянских жителей, вернувшихся в Карабах.

Другими словами, Франция пытается разместить в регионе под мандатом ООН какую-либо наблюдательную миссию или даже вооруженных миротворцев. Теоретически это означает либо полный вывод из Карабаха миротворческого контингента России, либо, как минимум, его включение в состав международной миссии. Понятно, что вопрос, наложит ли Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, вето на такую редакцию резолюции Франции, является сугубо риторическим. В то же время, нельзя исключить вариант более гибкой, компромиссной формулировки проекта резолюции со стороны Франции, который в принципе может устроить Москву. На фоне дипломатических попыток Франции и Армении вывести вопрос возвращения армян, добровольно покинувших Карабах, на международный уровень, Азербайджан выдвигает мировому сообществу встречное требование обеспечить права сотен тысяч азербайджанцев, насильственно депортированных из Армении и желающих вернуться в Западный Азербайджан. Созданная в прошлом году Община Западного Азербайджана активно работает над возвращением на родину сотен тысяч азербайджанцев, используя дипломатические и политические инструменты.