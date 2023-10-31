Президент США Джо Байден и его окружение обсуждали скорое завершение карьеры премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом американское издание Politico написало 1 ноября, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников американской администрации.

Издание утверждает, что Байден об этом также сказал самому Нетаньяху.

В Белом доме полагают, что Нетаньяху, скорее всего, продержится на своем посту несколько месяцев или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа. По словам источника, широко распространено мнение, что Нетаньяху останется на своем посту до конца войны, после чего пройдут выборы или «произойдет другое значимое политическое событие».

Сообщалось также, что «Байден даже предложил Нетаньяху поделиться уроками со своим преемником», которого пока нет, но которого, по мнению президента США, уже пора подобрать.