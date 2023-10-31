Украина ждет от Турции ответа

Министерство иностранных дел Украины запросило официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита «представителей российской администрации в Ялте» в Турцию, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Получили информацию о визите представителей российской оккупационной администрации в Ялте в Турцию. …российские оккупанты приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей, а также обсуждали возможность заключения соглашения об установлении побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю города Стамбул. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью», - цитирует Интерфакс-Украина Николенко.

«МИД Украины уже запросил официальные объяснения турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации», - сообщил Николенко.

Спикер украинского МИД заявил, что «в соответствии с нормами международного права, Крымский полуостров - часть территории Украины, временно оккупированная Россией. Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма, в частности путем контактов с оккупационными администрациями».

Спикер украинского внешнеполитического ведомства ожидает, что «власти Турции, которая поддерживает территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на российскую провокацию и не будут допускать ее повторения в будущем».