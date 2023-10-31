Постпред России: у Израиля «нет права на самооборону»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что в рамках войны с палестинским движением ХАМАС у Израиля «нет права «на самооборону», связав это с тем, что Израиль является «оккупирующим государством».

«У Израиля как у оккупирующей державы права на самооборону нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году»,— отметил Небензя, выступая на чрезвычайной спецсессии Генассамблеи всемирной организации по Палестине.

При этом Небензя заявил, что Россия признает наличие у Израиля права на обеспечение собственной безопасности, но это понятие не тождественно праву на самооборону: «Она может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН. Мы не отказываем Израилю в праве бороться с террором. Но боритесь с террористами, не с мирным населением».