Депутат предлагает «обновить мышление» и пересмотреть отношение Израиля к России

Элькин заявил, что «все, что видит (российский – ред.) телезритель, - это то, как мы разрушаем сектор Газа, нарушая все законы войны, лишь бы отомстить палестинцам. Люди смотрят новости и понимают, на чьей стороне власть».

По мнению депутата, Израилю следует пересмотреть отношение как России, так и к российско-украинской войне: «Предлагаю обновить мышление. Израиль должен понять, где он находится, и прекратить тешить себя иллюзиями. Мы расплачиваемся за нашу сдержанность в отношении Украины. Вопрос в том, насколько оправданной была эта сдержанность, получили ли мы за нее хоть что-нибудь от России. Ответ прост: мало того что мы плохо выглядим в глазах западного мира, так еще и Россия повернулась против нас».

Элькин признал, «Израиль очень долго оставался пленником концепции, в числе создателей которой был и я. Она сводилась к тому, что наши добрые отношения с Россией удастся сохранить, если мы не будем злить Кремль, выражая солидарность с Украиной. Нужно было вовремя отказаться от этой концепции, поняв, что мир изменился. Я уже год твержу, что сдержанность - это ошибка. Неважно, как мы будем себя вести, отношения с Россией от этого лучше не станут. Реальность сильнее нас».