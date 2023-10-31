Россия устроила крупнейший с начала года обстрел Украины

«С начала года это наибольшее количество попавших под удар городов и сел», — сообщил глава МВД страны Игорь Клименко.

В ночь на 1 ноября российские войска атаковали 118 населенных пунктов в десяти регионах Украины.

В Кременчуге Полтавской области был поражен нефтеперерабатывающий завод. Возник пожар, который удалось потушить через несколько часов силами 100 спасателей. Работа предприятия приостановлена.

Еще один удар пришелся по Никополю и Марганецкой общине Днепропетровской области: один человек погиб, семеро получили ранения. Повреждены пятиэтажный жилой дом, 16 частных домовладений, инфраструктурный объект, аптека и два магазина.

Донецкая область была атакована 23 раза, четыре человека получили ранения. В поселке Южное погиб мирный житель.

В Харьковской области под обстрел попали 25 населенных пунктов области. Херсонскую область Россия обстреливала всю ночь с применением минометов, артиллерии, «Градов», танков, беспилотников и авиации. Херсонский и Бериславский районы подверглись повторной атаке после полуночи.

Также под артиллерийский обстрел попал Очаков Николаевской области. В Запорожской области под огнем оказались 26 населенных пунктов. Кировоградская область пережила самую долгую тревогу за всю войну. Также были атакованы Сумская и Луганская области.