Путин призвал готовить экономику России к новым санкциям

Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление со стороны Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента РФ, так называемые партнеры уже приняли бессчетное количество пакетов санкций, в которых сами уже запутались. Глава российского государства заявил, что западные страны уже «доходят до абсурда в своих фантазиях» по поводу ограничений.

«Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее. Ну, чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов нам будут экспортировать постельных клопов», — сказал Путин.

Ранее Литва предложила запретить ввоз в Россию десятков видов товаров ради «деградации российских промышленных возможностей» вплоть до радиаторов центрального отопления, гвоздей, канцелярских кнопок, швейных игл и вязальных спиц. Такие ограничения могут быть приняты в рамках 12-го пакета санкций ЕС.

Единственный в России завод по производству игл для промышленных и бытовых швейных машин находится в поселке Арти Свердловской области. По словам директора Ивана Константинова, до войны предприятие закупало сырье — углеродистую проволоку — в Великобритании, однако из-за санкций было вынуждено искать нового поставщика и обратилось к Белорецкому металлургическому комбинату.