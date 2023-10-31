Продолжаются бои Израиля с Хезболлой
На северной границе Израиля продолжаются «дистанционные» боевые действия» между израильской армией и Хезбаллой.
Согласно твиту пресс-службы израильской армии, удар был нанесен по «террористической ячейке» на ливанской территории, которая планировала обстрелять Израиль противотанковыми ракетами.
«В том же районе был уничтожен еще один отряд вооруженных террористов. Кроме того, после обстрела района Ифтах, который был совершен ранее сегодня, АОИ уничтожила пусковые установки, из которых стреляли террористы», — говорится в сообщении израильской армии.