Депутат Фазиль Мустафа призывает строить в Баку бомбоубежища

Записал: Ага Гасымлы, собкор 05:02

«Нам надо извлечь уроки войны в Украине и на Ближнем Востоке, для которых характерны массированные ракетные обстрелы городов и гибель гражданского населения, - сказал в интервью haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа. - Поэтому, в Азербайджане необходимо создать современную систему оповещения и строить бомбоубежища». По словам депутата, соседями Азербайджан являются страны, которые спонсируют терроризм и создают всевозможные угрозы со стороны экстремистских организаций.

«Нынешняя геополитическая обстановка подталкивает нас к усилению мер по укреплению гражданской обороны, - считает Фазиль Мустафа. – Какой бы технологичной ни была наша система ПВО, полностью предотвратить удары с воздуха невозможно. Как мы видим на примере Израиля, даже такая мощная система противоворакетной обороны, как «Железный купол», при массированных обстрелах пропускает отдельные ракеты». Мустафа настаивает, что для защиты жизни людей очень важно располагать сетью бомбоубежищ и современной системой оповещения о воздушной тревоге. «Во времена СССР строительству бомбоубежищ в жилых домах и предприятиях не уделялось достаточного внимания, поскольку советское руководство готовилось к атомной войне и планировало использовать в качестве бомбоубежищ станции метро, - напомнил депутат. - Однако современные войны, к примеру, в Украине – наглядное доказательство того, что и обычные ракетные обстрелы приводят к колоссальным разрушениям и гибели мирных людей». Самым лучшим примером строительства бомбоубежищ является, по мнению депутата Милли Меджлиса, система гражданской обороны Германии.

«Там практически во всех подвалах зданий есть защитные укрытия с усиленным бомбоупорным потолком, укрепленными стенами и всем необходимым, чтобы переждать несколько дней, если в результате прямого попадания ракеты здание обвалится», - рассказал Мустафа. По словам депутата, практически во всех зданиях советской постройки подвалы используются под гаражи, магазины, различные цеха, офисы и пр. Требование оборудовать бомбоубежища не предусмотрено и при возведении новостроек. Объекты быта в подвалах также не могут выполнять функцию убежищ, поскольку они должны иметь специальную систему вентиляции, запасы воды и пр. «На сегодняшний день люди не знают, где можно укрыться в случае воздушной тревоги, - резюмирует депутат. - А ведь в школах и вузах должны, учить как поступать в случаях воздушной тревоги, куда идти, какие вещи, медикаменты, документы и прочее брать с собой. Ни одна страна в мире не гарантирована от угроз войн и ракетных обстрелов, а потому необходимо уже в мирное время принять все меры по защите гражданского населения». Примечательно, что в доме у самого Фазиля Мустафы есть подвальное помещение, которое подходит под бомбоубежище.