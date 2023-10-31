США подорвали над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету
Американские военные подорвали в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III из-за неполадок, возникших при испытательном пуске, говорится в заявлении ВВС США.
"(Подразделение) Space Launch Delta безопасным образом ликвидировало МБР Minuteman III над Тихим океаном... из-за аномалии во время тестового пуска с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния", - говорится в заявлении.
Для установления причин "аномалии" создана комиссия.